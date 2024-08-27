Неизвестный совершил нападение на пост охраны Луцкого ТЦК: ранен солдат, преступник разыскивается

В ночь на вторник, 27 августа, во время комендантского часа произошло вооруженное нападение на пост охраны Луцкого ТЦК. Был ранен один солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Запад".

По данным ведомства, неизвестный открыл огонь по посту охраны Луцкого ТЦК. В результате нападения был ранен старший солдат, который находится на лечении в госпитале.

Отмечается, что солдаты роты охраны, которые в это время несли службу, согласно обстоятельствам и открыли ответный огонь. Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители.

В ОК Запад напомнили, что Территориальный центр комплектования является режимным объектом. Поэтому в случае угрозы жизни военнослужащих – они будут открывать огонь на поражение.

Кроме этого отмечается, что военные, находившиеся вчера на посту охраны, - это военные с боевым опытом которых, после ранений перевели на службу в Луцкий ТЦК. После того, как они получили ранения, они были переведены на службу в тыл.

"Все любители стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы уже ищут вчерашних стрелков. И будьте уверены - найдут", - говорится в сообщении.

Также до личного состава всех ТЦК доказано, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение.