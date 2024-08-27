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Неизвестный совершил нападение на пост охраны Луцкого ТЦК: ранен солдат, преступник разыскивается

Вторник 27 августа 2024 20:13
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Неизвестный совершил нападение на пост охраны Луцкого ТЦК: ранен солдат, преступник разыскивается Иллюстративное фото: неизвестноый совершил нападение на пост охраны Луцкого ТЦК 27 августа (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Наталья Кава

В ночь на вторник, 27 августа, во время комендантского часа произошло вооруженное нападение на пост охраны Луцкого ТЦК. Был ранен один солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Запад".

По данным ведомства, неизвестный открыл огонь по посту охраны Луцкого ТЦК. В результате нападения был ранен старший солдат, который находится на лечении в госпитале.

Отмечается, что солдаты роты охраны, которые в это время несли службу, согласно обстоятельствам и открыли ответный огонь. Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители.

В ОК Запад напомнили, что Территориальный центр комплектования является режимным объектом. Поэтому в случае угрозы жизни военнослужащих – они будут открывать огонь на поражение.

Кроме этого отмечается, что военные, находившиеся вчера на посту охраны, - это военные с боевым опытом которых, после ранений перевели на службу в Луцкий ТЦК. После того, как они получили ранения, они были переведены на службу в тыл.

"Все любители стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы уже ищут вчерашних стрелков. И будьте уверены - найдут", - говорится в сообщении.

Также до личного состава всех ТЦК доказано, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение.

Ситуации с ТЦК в Украине

Ранее мы сообщали, что в одном из Одесских ТЦК произошла стычка, во время которой неизвестные пытались "угнать" военнообязанного.

СБУ и Нацполиция ранее задержали пару, подожженную военными и волонтерскими автомобилями в Киевской области по заказу России.

Кроме того, в Одессе задержали шесть молодых людей, подозреваемых в поджогах автомобилей Сил обороны по заданию ФСБ.

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ТЦК Луцк
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