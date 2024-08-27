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Невідомий скоїв напад на пост охорони Луцького ТЦК: поранено солдата, злочинця розшукують

Вівторок 27 серпня 2024 20:13
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Невідомий скоїв напад на пост охорони Луцького ТЦК: поранено солдата, злочинця розшукують Ілюстративне фото: невідомий скоїв напад на пост охорони Луцького ТЦК 27 серпня (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Наталія Кава

В ніч на вівторок, 27 серпня, під час комендантської години стався озброєний напад на пост охорони Луцького ТЦК. Було поранено одного солдата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Захід".

За даними відомства, невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК. У результаті нападу був поранений старший солдат, який наразі знаходиться на лікуванні у госпіталі.

Зазначається, що солдати роти охорони, які у цей час несли службу, згідно обставин і відкрили вогонь у відповідь. Злочинцю вдалося втекти з місця події. Зараз його розшукують правоохоронці.

В ОК "Захід" нагадали, що Територіальний центр комплектування є режимним об'єктом. Тому у випадку загрози життю військовослужбовців - вони відкриватимуть вогонь на ураження.

Окрім цього зазначається, що військові, які вчора перебували на посту охорони, - це військові із бойовим досвідом яких, після поранень перевели на службу до Луцького ТЦК. Після того, як вони отримали поранення, їх було переведео на службу в тил.

"Всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені - знайдуть", - сказано у повідомленні.

Також до особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження.

Ситуації з ТЦК в Україні

Раніше ми повідомляли, що в одному з Одеських ТЦК сталася сутичка, під час якої невідомі намагалися "викрасти" військовозобов’язаного.

СБУ та Нацполіція раніше затримали пару, яка підпалила військові та волонтерські автомобілі у Київській області на замовлення Росії.

Крім того, в Одесі затримали шість молодих людей, яких підозрюють у підпалах автомобілів Сил оборони за завданням ФСБ.

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ТЦК Луцьк
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