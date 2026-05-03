В Латвии и Эстонии объявляли об угрозе дронов во время атаки РФ на Украину
Жителей нескольких регионов Латвии и Эстонии утром 3 мая предупредили о возможной угрозе беспилотников на фоне атаки России на Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальных вооруженных сил Латвии в соцсети X и Министерства внутренних дел Эстонии в Facebook.
Как сообщается, жители эстонских уездов Вирумаа и Ида-Вирумаа получили предупреждение от военных об угрозе дронов около 3:00 утра.
В 5:30 утра Силы обороны отменили тревогу, сообщив, что в воздушном пространстве Эстонии нет угроз.
В Министерстве внутренних дел позже уточнили, что предупреждение прислали "в связи с военными действиями России против Украины", в частности из-за вероятности того, что дроны могут попасть в воздушное пространство Эстонии.
Около 4:00 утра подобное предупреждение получили жители латвийских городов - Алуксне, Балви, Лудзе, Резекне и Краслава.
Через несколько часов вооруженные силы Латвии сообщили, что возможная угроза исчезла.
"Национальные вооруженные силы совместно с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить способность немедленно реагировать на потенциальную угрозу. Пока продолжается российская агрессия в Украине, возможно повторение случаев, когда иностранный беспилотный летательный аппарат влетает в воздушное пространство Латвии или приближается к нему", - отметили в ведомстве.
Напомним, в ночь на 3 мая Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 268 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.
В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 19 ударных дронов на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.
В частности, российские оккупанты ночью в очередной раз атаковали дронами гражданскую и портовую инфраструктуру в Одесской области. Известно о погибших и пострадавших.