Неизвестные дроны атаковали Таганрог: горит завод по производству беспилотников

Судя публикациям в пабликах, атака на город началась примерно в 5 утра по киевскому времени. Местные каналы информировали, что Таганрог атакуют беспилотники, поэтому работает ПВО.

Параллельно в соцсетях стали появляться кадры, на которых видно пожар. Мониториновые каналы утверждают, что под удар попало предприятие "Атлант Аэро".

Чуть позже атаку на город подтвердил губернатор региона Юрий Слюсарь. Однако про предприятие он ничего не сказал.

"Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку на Таганрог. Информация о пострадавших среди людей не поступала. Данные о последствиях на земле уточняются. Прошу соблюдать предельную осторожность, следовать указаниям чрезвычайных ведомств, не выходить на улицу и не подходить к окнам", - говорилось в его посте в 05:55.

Чуть позже в сети появились еще несколько кадров последствий атаки.

Отметим, что предприятие "Атлант Аэро" производит компоненты для боевых дронов, систем управления, а также комплексов РЭБ. В частности, производство сосредоточено на разработке дронов "Орион" и FPV-беспилотников.