Неизвестные дроны атаковали один из наибольших нефтяных терминалов РФ

В порту Приморск Ленинградской области неизвестные дроны поразили один из наибольших экспортных нефтяных терминалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Оповещения о дроновой опасности в Ленинградской области начали появляться около полуночи 28 марта. Также известно об атаке дронов в Смоленске. Затем в пабликах начали появляться видео с работой ПВО.
Также стало известно о попадании в емкость с топливом в порту Приморск.
"Персонал эвакуирован, информации о пострадавших нет. Системами ПВО и РЭБ с начала атаки уничтожено уже 35 БпЛА", - пишет один из OSINT-каналов.
Как отмечают в сети, атакованный порт является одним из крупнейших экспортных нефтяных терминалов РФ в Балтике. Мощность трубопроводной системы составляет до 75 млн. тонн нефти в год.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил удар по порту Приморск.
"В порту Приморска повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Ведется тушение, персонал эвакуирован", - написал он.
Ранее сообщалось, что дроны поразили нефтяной терминал в Краснодарском крае России. Это был крупный российский экспортный терминал вблизи порта Тамань.
Сегодня также сообщалось, что в российском городе Саратов вторые сутки идет пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В ночь на 21 марта предприятие атаковали украинские дроны.