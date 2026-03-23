Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Неизвестные дроны атаковали один из наибольших нефтяных терминалов РФ

04:20 23.03.2026 Пн
2 мин
На месте повреждения емкости с топливом произошел пожар
aimg Маловичко Юлия
Фото: работник МЧС России (росСМИ)

В порту Приморск Ленинградской области неизвестные дроны поразили один из наибольших экспортных нефтяных терминалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Оповещения о дроновой опасности в Ленинградской области начали появляться около полуночи 28 марта. Также известно об атаке дронов в Смоленске. Затем в пабликах начали появляться видео с работой ПВО.

Также стало известно о попадании в емкость с топливом в порту Приморск.

"Персонал эвакуирован, информации о пострадавших нет. Системами ПВО и РЭБ с начала атаки уничтожено уже 35 БпЛА", - пишет один из OSINT-каналов.

Как отмечают в сети, атакованный порт является одним из крупнейших экспортных нефтяных терминалов РФ в Балтике. Мощность трубопроводной системы составляет до 75 млн. тонн нефти в год.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил удар по порту Приморск.

"В порту Приморска повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Ведется тушение, персонал эвакуирован", - написал он.

Ранее сообщалось, что дроны поразили нефтяной терминал в Краснодарском крае России. Это был крупный российский экспортный терминал вблизи порта Тамань.

Сегодня также сообщалось, что в российском городе Саратов вторые сутки идет пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В ночь на 21 марта предприятие атаковали украинские дроны.

