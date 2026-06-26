Неизвестные дроны атаковали Новомосковск, под ударом химзавод "Азот"

По словам местных жителей, они слышали взрывы на протяжении всей ночи и этих взрывов было очень много. Утверждается, что под ударом оказался химический комбинат "Азот".

Согласно постам в OSINT-пабликах, россияне после атаки жаловались странный запах аммиака в воздухе и проблемы с электроэнергией. Местные власти ни о какиъ последствиях пока не сообщали. Тем врвемем в соцсетях появились некоторые кадры атаки.

Отметим, что химзавод "Азот" является крупнейшим в России производителем аммиака, азотной кислоты, метанола, минеральных удобрений, а также химического сырья, которое используется для производства взрывчатых веществ и боеприпасов.

Обновлено в 06:00

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал атаку. Предварительно, он подтверждает атаку на завод.

"В результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске. На месте работают экстренные службы", - написал он в Telegram.

Также Миляев отчитался, что силы ПВО сбили якобы целых 73 БпЛА.