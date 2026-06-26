Неизвестные дроны атаковали Новомосковск, под ударом химзавод "Азот"

В ночь на 26 июня неизвестные дроны массировано атаковали Новомосковск Тульской области РФ. Под атакой беспилотников оказался химзавод "Азот".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По словам местных жителей, они слышали взрывы на протяжении всей ночи и этих взрывов было очень много. Утверждается, что под ударом оказался химический комбинат "Азот".
Согласно постам в OSINT-пабликах, россияне после атаки жаловались странный запах аммиака в воздухе и проблемы с электроэнергией. Местные власти ни о какиъ последствиях пока не сообщали. Тем врвемем в соцсетях появились некоторые кадры атаки.
Отметим, что химзавод "Азот" является крупнейшим в России производителем аммиака, азотной кислоты, метанола, минеральных удобрений, а также химического сырья, которое используется для производства взрывчатых веществ и боеприпасов.
Обновлено в 06:00
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал атаку. Предварительно, он подтверждает атаку на завод.
"В результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске. На месте работают экстренные службы", - написал он в Telegram.
Также Миляев отчитался, что силы ПВО сбили якобы целых 73 БпЛА.
Напомним, в ночь на 14 июня Тульская область России тоже подверглась атаке дронов. Тогда в результате атаки тоже был поражен химзавод "Азот", из-за чего на объекте вспыхнул пожар.
Также мы писали, что согласно отчету Минобороны РФ, в ночь на 24 июня под атакой дронов одновременно были почти 20 регионов РФ. Начиная от приграничных областей и заканчивая Московским регионом.
К слову, вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ начинает 40-дневную операции влияния на Россию для побуждения к завершению войны.