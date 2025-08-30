Неизвестные дроны атаковали Краснодар: на местном НПЗ вспыхнул пожар

По информации канала SHOT, мощные взрывы начали раздаваться в небе около 03.30. Местные жители сообщили о десятках взрывов и работе сил ПВО.

До этого в окрестностях был слышен звук пролета дрона, а затем в одном из районов начался пожар. В паблкиках писали, что горит НПЗ.

Позже информацию подтвержили официально.

"В результате падения обломков беспилотников, повреждена одна из технологических установок на территории Краснодарского НПЗ. В месте прилета вспыхнул пожар на площади около 300 кв. м.", - сообщили в оперативном штабе региона.

По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют. В штабе отметили, что сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали, а на месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы.

В связи с сохранением беспилотной опасности, жителей Краснодара попросили оставаться дома и не выходить на улицу.