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Недовольство в России войной в Украине является возможностью для вербовки шпионов, - глава ЦРУ

Фото: директор ЦРУ США Уильям Бернс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Недовольство в России войной в Украине - это возможность для вербовки шпионов, которая выпадает раз в поколение. ЦРУ не собирается упускать такой шанс.

Об этом заявил директор ЦРУ США Уильям Бернс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Недовольство войной будет продолжать грызть российское руководство под постоянным питанием государственной пропаганды и практикуемых репрессий. Это недовольство создает для нас, сотрудников ЦРУ, возможность, которая выпадает раз в поколение, - по своей сути это служба человеческой разведки. Мы не позволим ей пропасть", - заявил он.

Российские шпионы

На фоне полномасштабного вторжения РФ против Украины Германия готовится к более агрессивным шпионским операциям Кремля и деятельности в киберпространстве.

В частности, нескольких шпионов, работавших на спецслужбы России и Беларуси, удалось поймать в течение последних лет в Латвии. Шпионы в основном следили за военной инфраструктурой страны.

Также угроза шпионажа со стороны России и Китая остается высокой в Швейцарии. Российские шпионы, охотящиеся на военные данные, часто действуют под дипломатическим прикрытием.

Помимо этого российские агенты под прикрытием дипломатов шпионят за европейцами. Для этого они используют антенны, размещаемые на зданиях посольств в странах Европы.

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