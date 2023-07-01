Невдоволення у Росії війною в Україні є можливістю для вербування шпигунів, - голова ЦРУ

"Невдоволення війною продовжуватиме гризти російське керівництво під постійним харчуванням державної пропаганди і репресій, що практикуються. Це невдоволення створює для нас, співробітників ЦРУ, можливість, яка випадає раз на покоління, - за своєю суттю це служба людської розвідки. Ми не дозволимо їй пропасти", - заявив він.

Російські шпигуни

На тлі повномасштабного вторгнення РФ проти України Німеччина готується до більш агресивних шпигунських операцій Кремля та діяльності у кіберпросторі.

Зокрема, кількох шпигунів, які працювали на спецслужби Росії та Білорусі, вдалося зловити протягом останніх років у Латвії. Шпигуни здебільшого стежили за військовою інфраструктурою країни.

Також загроза шпигунства з боку Росії та Китаю залишається високою у Швейцарії. Російські шпигуни, що полюють на військові дані, часто діють під дипломатичним прикриттям.

Крім цього, російські агенти під прикриттям дипломатів шпигують за європейцями. Для цього вони використовують антени, що розміщуються на будинках посольств у країнах Європи.

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