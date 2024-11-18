Неудачно пошутил. Звезда АПЛ получил максимальный бан за высказывание об одноклубнике

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт английской Премьер-лиги .

Семь матчей дисквалификации и 100 тыс. фунтов штрафа – такое наказание за несуразную шутку об одноклубнике. Инцидент произошел еще в июне.

27-летний Бетанкур давал интервью одному из уругвайских телеканалов. Репортер в шутку поинтересовался у игрока, может ли он подарить ему футболку своего корейского одноклубника Сон Хин Мина. На что уругваец в тон ему ответил: "Футболку Сона? Или его кузена - они же все одинаковые".

Эти слова вызвали скандал в Великобритании. И хотя Бетанкур сразу публично извинился перед Соном, и тот простил, дисциплинарный комитет Английской федерации сразу открыл расследование по делу о расизме.

Оно длилось почти пять месяцев и привело к болезненным для уругвайца последствиям. Теперь он пропустит поединки "шпор" против "Манчестер Сити", "Фулхэма", "Борнмута", "Челси", "Саутгемптона" и "Ливерпуля", а также матч Кубка лиги с "Манчестер Юнайтед". Таким образом, Бетанкур будет "отдыхать" до 22 декабря.

Правда, дисквалификация не распространяется на выступления в Лиге Европы. Там "Тоттенхэм" до конца года должен сыграть с итальянской "Ромой" и шотландским "Рейнджерсом".

Кто такой Родриго Бетанкур

Уругвайский полузащитник, воспитанник клуба "Лусерна". На взрослом уровне играл только за зарубежные команды. Сначала за аргентинскую "Бока Хуниорс", к которой присоединился еще юношей. Затем пять лет провел в итальянском "Ювентусе". С 2022-го выступает в АПЛ за "Тоттенхэм".

Главные успехи футболиста связаны с "Ювентусом", в составе которого он трижды становился чемпионом и дважды выиграл Кубок Италии. За сборную Уругвая провел 66 матчей, отличился тремя голами. В этом году стал бронзовым призером Кубка Америки.