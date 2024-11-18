Поражение в крови. Тренеру сборной Мексики разбили голову жестянкой: он покорил спокойствием

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV Azteca Deportes .

65-летний тренер был главным объектом атаки с трибун. Мексиканские фанаты "назначили" наставника сборной главным виновником неожиданного поражения (0:2).

Агирре после финального свистка ушел из технической зоны, чтобы поздравить коллегу с победой. Пока он шел навстречу Рейнальдо Руэре, попал под шквал брошенных с трибун предметов. Одна из пивных банок попала тренеру в голову и вызвала кровотечение.

Фото: Хавьер Агирре привык к выходкам так называемых болельщиков (Getty Images)

Однако Агирре даже не заметил рассечения. Он остался невозмутимым и после того, как на травму указали коллеги. Опытный специалист пожал руку Руэре, а позже на пресс-конференции коротко прокомментировал инцидент. "Об этом даже нет смысла вспоминать. Это футбол, а я не из тех, кто жалуется", – резюмировал тренер.

Сборная Мексики еще сможет реабилитироваться за поражение. Ответный матч 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ состоится в ночь на среду, 20 ноября. "Зеленые" примут Гондурас в Толуке.

¡ PESIMA SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN!



Javier Aguirre es va emportar un fort cop amb una lata de cerveza lanzada des de les gradas el que va provocar que se li obrís el cap i acabara sangrando



NO HAY LLOC PER A LA VIOLENCIA EN EL FUTBOL #RivalidadAzteca pic.twitter.com/8XT7Dozgfn — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 16, 2024

Кто такой Хавьер Агирре

Уроженец Мехико, выступал на позиции полузащитника в мексиканских "Америке", "Атланте", "Гвадалахаре", американском "Лос-Анджелес Ацтекс", испанской "Осасуне". В рядах сборной Мексики сыграл 59 матчей (14 голов), участник ЧМ-1986.

Тренерскую деятельность начал в середине 90-х в "Атланте". В 1999 году сделал зимним чемпионом Мексики "Пачуку". Национальную команду впервые возглавил летом 2001-го и сенсационно дошел до финала Копа Америка. В 2002–2014 гг. (с перерывами) работал в чемпионате Испании с "Осасуной", мадридским "Атлетико", "Сарагосой" и "Эспаньолом".

Второй раз поработал со сборной Мексики в 2009-2010 гг. Тогда завоевал во главе национальной команды "Золотой Кубок КОНКАКАФ-2009". Позже тренировал сборную Японии, эмиратскую "Аль-Вахду", сборную Египта, испанские "Леганес" и "Мальорку", мексиканский "Монтеррей".

Во главе "Аль-Вахды" завоевал Кубок лиги и Президентский кубок ОАЭ. Выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ-2021 со "полосатыми", а с "Мальоркой" дошел до финала Кубка Испании 2023/24. Летом этого года третий раз возглавил Мексику.