ru ua
Чт, 23 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Грузія заслуговує більше, ніж Україна і Молдова, - Гарібашвілі про статус кандидата в ЄС

Новость на русском →
Україна, Четвер 23 червня 2022 16:30
Грузія заслуговує більше, ніж Україна і Молдова, - Гарібашвілі про статус кандидата в ЄС Фото: Іраклій Гарібашвілі, прем'єр-міністр Грузії (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Грузія заслуговувала на отримання статусу кандидата в члени Євросоюзу більше, ніж Україна та Молдова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі.

"Звичайно, я не заздрю чужому успіху, навпаки, я радий за українців і молдаван, проте Грузія заслуговувала на більше. Якщо хтось із цих трьох країн і заслуговував, то це були ми", - сказав Гарібашвілі.

Раніше Гарібашвілі заявляв: якщо комусь і належить статус кандидата в ЄС, то належить Грузії, а потім уже Україні та Молдові.

Нагадаємо, сьогодні лідери Європейського Союзу голосують за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні. Це стосується також і Молдови.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рада Європи Грузія
NEWS
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі