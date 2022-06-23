Грузія заслуговує більше, ніж Україна і Молдова, - Гарібашвілі про статус кандидата в ЄС

Грузія заслуговувала на отримання статусу кандидата в члени Євросоюзу більше, ніж Україна та Молдова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі .

"Звичайно, я не заздрю чужому успіху, навпаки, я радий за українців і молдаван, проте Грузія заслуговувала на більше. Якщо хтось із цих трьох країн і заслуговував, то це були ми", - сказав Гарібашвілі.

Раніше Гарібашвілі заявляв: якщо комусь і належить статус кандидата в ЄС, то належить Грузії, а потім уже Україні та Молдові.

Нагадаємо, сьогодні лідери Європейського Союзу голосують за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні. Це стосується також і Молдови.

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