Нетаньяху обвинил США в недостаточной поддержке Израиля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

По его словам, граждане США поступали бы точно также, если бы подверглись нападению, подобному террористической атаке ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года.

"Что бы сделала Америка? Разве вы не делали бы то, что делает Израиль? Вы бы сделали чертовски намного больше", - заявил Нетаньяху.

Он заявил, что работа над освобождением заложников продолжается, хотя ХАМАС в переговорах "находится на другой планете".

"Другие цели состоят в том, чтобы уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Сектор Газа не будет представлять угрозу Израилю в будущем. Пока мы не одержим полную победу, у нас не может быть мира", - заявил политик.

Война Израиля с группировкой ХАМАС

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. По официальным данным, в первые дни атаки боевики убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

8 февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа. На этом фоне Египет угрожает приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в Рафах.

Последние переговоры о прекращении огня провалились две недели назад, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг как "бред" предложение ХАМАСа о перемирии на 4 с половиной месяца, которое должно было бы завершиться выводом израильских войск.

На днях в Израиле пригрозили наступлением на Рафах, если ХАМАС не освободит заложников до Рамадана.

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