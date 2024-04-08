Нетаньяху заявил, что у Израиля есть дата ввода ЦАХАЛ в Рафах

Война в Секторе Газа

Напомним, минувшей осенью боевики террористической группировки ХАМАС напали на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ Израиль ввел войска в Сектор Газа и начал военную операцию по ликвидации ХАМАС.

В середине марта Нетаньяху заявлял, что Израиль близок к завершению последней части боевых действий в секторе Газа. Как заявлял израильский премьер, военная операция может завершиться примерно через месяц или два.

Однако, как заявлял Нетаньяху, армия Израиля намерена продолжить наступление на город Рафах на южной границе сектора Газа. Хотя президент США Джо Байден ранее в одном из интервью предупредил, что такое наступление может быть "красной линией".

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля в ночь на 7 апреля вывела почти все свои войска из южной части Сектора Газа. Пока в анклаве, по данным израильских СМИ, остается всего одна бригада - "Нахаль".

В Белом доме заявили, что вывод Армией обороны Израиля военных из южной части Сектора Газа связан с проведением переоснащения личного состава и отдыха.

Подробнее о событиях в Израиле и секторе Газа, о том, почему США давят на партнера и как появилась угроза нападения из Ирана, - в обзоре РБК-Украина.

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