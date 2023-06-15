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Нетаньяху заявил, что Израиль выразил протест России из-за ее сотрудничества с Ираном

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Четверг 15 июня 2023 20:44
Нетаньяху заявил, что Израиль выразил протест России из-за ее сотрудничества с Ираном Фото: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Израиль выразил протест российскому правительству из-за усиления его военного сотрудничества с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которое приводит bhol.co.

Об этом он сообщил депутатам во время закрытых слушаний в Комитете по иностранным делам и безопасности.

"Израиль выразил протест российскому правительству по поводу затягивания военного сотрудничества между ним и Ираном на фоне войны в Украине, и выразил обеспокоенность тем, что Москва поставит Тегерану передовые системы вооружения", - говорится в заявлении.

Нетаньяху добавил, что с российским правительством ведется "молчаливый" диалог, во время которого две страны обсуждают ситуацию честно и открыто. Премьер Израиля также добавил, что обе стороны имеют претензии друг к другу: россияне выразили беспокойство по поводу увеличения израильской помощи Украине, а Израиль выразил беспокойство по поводу расширения сотрудничества между Россией и Ираном.

"Мы не знаем, в какой валюте Россия платит иранцам за получаемую от них военную помощь", - добавил Нетаньяху.

Сотрудничество РФ и Ирана

Россия помогает Ирану получить передовые возможности цифрового наблюдения, поскольку Тегеран стремится к более глубокому сотрудничеству в области кибервойск.

Ранее сообщалось, что Иран получит из России 24 истребителя Су-35, предположительно, в обмен на беспилотники и баллистические ракеты иранского производства.

Недавно Британия впервые обвинила Иран в том, что он оказывает военную помощь России. В частности, Тегеран передает боеприпасы.

Помощь Украине от Израиля

РБК-Украина сообщало о том, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о воздушной угрозе. Речь идет об оповещениях про вражеские ракеты и дроны.

В начале мая в Киеве заработала израильская система раннего предупреждения о ракетных ударах.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявлял, что Израиль продолжит комплексно помогать Украине с физической и психологической реабилитацией военных.

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