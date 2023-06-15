Нетаньяху заявил, что Израиль выразил протест России из-за ее сотрудничества с Ираном
Израиль выразил протест российскому правительству из-за усиления его военного сотрудничества с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которое приводит bhol.co.
Об этом он сообщил депутатам во время закрытых слушаний в Комитете по иностранным делам и безопасности.
"Израиль выразил протест российскому правительству по поводу затягивания военного сотрудничества между ним и Ираном на фоне войны в Украине, и выразил обеспокоенность тем, что Москва поставит Тегерану передовые системы вооружения", - говорится в заявлении.
Нетаньяху добавил, что с российским правительством ведется "молчаливый" диалог, во время которого две страны обсуждают ситуацию честно и открыто. Премьер Израиля также добавил, что обе стороны имеют претензии друг к другу: россияне выразили беспокойство по поводу увеличения израильской помощи Украине, а Израиль выразил беспокойство по поводу расширения сотрудничества между Россией и Ираном.
"Мы не знаем, в какой валюте Россия платит иранцам за получаемую от них военную помощь", - добавил Нетаньяху.
Сотрудничество РФ и Ирана
Россия помогает Ирану получить передовые возможности цифрового наблюдения, поскольку Тегеран стремится к более глубокому сотрудничеству в области кибервойск.
Ранее сообщалось, что Иран получит из России 24 истребителя Су-35, предположительно, в обмен на беспилотники и баллистические ракеты иранского производства.
Недавно Британия впервые обвинила Иран в том, что он оказывает военную помощь России. В частности, Тегеран передает боеприпасы.
Помощь Украине от Израиля
РБК-Украина сообщало о том, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о воздушной угрозе. Речь идет об оповещениях про вражеские ракеты и дроны.
В начале мая в Киеве заработала израильская система раннего предупреждения о ракетных ударах.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявлял, что Израиль продолжит комплексно помогать Украине с физической и психологической реабилитацией военных.
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