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Нетаньяху заявил, что Израиль будет вынужден провести наземную операцию в секторе Газы, - СМИ

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал президенту США Джо Байдену, что у Израиля не будет другого выбора, кроме как начать наземную операцию в секторе Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Walla.

Издание, со ссылкой на источники, отмечает, что Нетаньяху сказал Байдену во время вчерашнего разговора, что у Израиля не будет другого выбора, кроме как начать "наземные действия" в секторе Газа.

"Послание Нетаньяху Байдену указывает на характер реакции Израиля в ближайшие дни и недели и призвано начать подготовку почвы среди союзников Израиля для того, чтобы действия были длительными и беспрецедентными по своей силе и последствиям", - пишет издание.

Что еще сказал Нетаньяху

Нетаньяху сказал Байдену в телефонном разговоре, что на Ближнем Востоке запрещено проявлять слабость и поэтому Израилю придется действовать с большой силой.

"Мы отвечаем на силу большой силой", - сказал премьер Израиля. 

Также Нетаньяху сказал американскому президенту, что его беспокоит сценарий открытия еще одного фронта на севере и что Израиль готовится к этому.

 "У нас нет другого выбора, кроме как решительно отреагировать", - сказал Нетаньяху.

Как отреагировал Байден

Отмечается, что Байден не стал отговаривать Нетаньяху от начала наземной операции в секторе Газа. 

"Мы не пытаемся убедить израильтян в этом вопросе, потому что мы поддерживаем право Израиля на самооборону", - сообщил Байден. 

Также он спросил Нетаньяху о сценариях дальнейшей эскалации. Байден отметил, что послания, присланные США из Ливана, заключаются в том, что еще один фронт открыт не будет, но подчеркнул, что воспринимает это с ограниченной гарантией.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Сегодня Нетаньяху сказал, что Израиль находится в разгаре битвы, страна собирается изменить Ближний Восток, но предстоящее сражение требует времени.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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