Нетаньяху считает, что шансы на освобождение заложников в Газе невелики, - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху придерживается мнения, что шансы на сделку по освобождению заложников в Газе "невелики".

Как сообщается, Нетаньяху заявил министрам на сегодняшнем заседании правительства, что он пессимистичен в отношении шансов на заключение соглашения об освобождении заложников. "Шансы невелики", - сказал он, отмечая, что в последние дни Израиль эффективно вел переговоры со странами посредниками, а не с ХАМАС.