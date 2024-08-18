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Блинкен отправился в Израиль девятый раз с 7 октября: какова цель визита

Воскресенье 18 августа 2024 16:04
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Блинкен отправился в Израиль девятый раз с 7 октября: какова цель визита Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня, 18 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен в девятый раз отправился в Израиль с 7 октября, в надежде заключить соглашение о перемирии в Газе.

Передает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как сообщается, Блинкен отправился в Израиль, где американские, египетские и катарские посредники стремятся закрепить соглашение о прекращении огня в Газе после двух дней переговоров в Дохе.

Совершая девятую поездку на Ближний Восток с момента начала войны в Газе (после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года), Блинкен планировал встретиться с лидерами израильского государства, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Позже в воскресенье, израильские переговорщики должны провести дальнейшие переговоры в Каире, а рабочие группы остаются в Дохе. Еще один такой саммит предварительно тоже запланирован в Каире, на среду или четверг. Американские чиновники намерены завершить долгожданную сделку до конца предстоящей недели.

В последние дни посредники заявили, что переговоры продвигаются вперед, а президент США Джо Байден сказал журналистам в Белом доме в пятницу, что к сделке сейчас ближе, чем когда либо.

"Мы устранили оставшиеся пробелы и заполнили их таким образом, что, по нашему мнению, в настоящее время достигнута сделка, которую можно закрыть, реализовать и двигаться вперед", - заявил журналистам в пятницу высокопоставленный представитель администрации Байдена.

В то же время член политбюро ХАМАС Сами Абу Зухри развел осторожный оптимизм, заявив в комментарии AFP, что признаки прогресса после двух дней переговоров в Дохе были "иллюзией".

"Мы сталкиваемся не со сделкой или реальными переговорами, а навязыванием американского диктата", - сказал он.

Напомним, что по информации The New York Times, Иран, скорее всего, отложит "ответный удар" по Израилю после того, как в Тегеране был ликвидирован лидер ХАМАС Исмаил Хания. Это связано с переговорами по прекращению огня в Газе.

Ранее РБК-Украина разбирало, как в течение недели на Ближнем Востоке пытались остановить дипломатическими методами развертывание полномасштабной войны между Ираном, Израилем и их союзниками. В материале мы описали, как это было и чего ждать дальше.

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