Блинкен отправился в Израиль девятый раз с 7 октября: какова цель визита
Сегодня, 18 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен в девятый раз отправился в Израиль с 7 октября, в надежде заключить соглашение о перемирии в Газе.
Передает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Как сообщается, Блинкен отправился в Израиль, где американские, египетские и катарские посредники стремятся закрепить соглашение о прекращении огня в Газе после двух дней переговоров в Дохе.
Совершая девятую поездку на Ближний Восток с момента начала войны в Газе (после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года), Блинкен планировал встретиться с лидерами израильского государства, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Позже в воскресенье, израильские переговорщики должны провести дальнейшие переговоры в Каире, а рабочие группы остаются в Дохе. Еще один такой саммит предварительно тоже запланирован в Каире, на среду или четверг. Американские чиновники намерены завершить долгожданную сделку до конца предстоящей недели.
В последние дни посредники заявили, что переговоры продвигаются вперед, а президент США Джо Байден сказал журналистам в Белом доме в пятницу, что к сделке сейчас ближе, чем когда либо.
"Мы устранили оставшиеся пробелы и заполнили их таким образом, что, по нашему мнению, в настоящее время достигнута сделка, которую можно закрыть, реализовать и двигаться вперед", - заявил журналистам в пятницу высокопоставленный представитель администрации Байдена.
В то же время член политбюро ХАМАС Сами Абу Зухри развел осторожный оптимизм, заявив в комментарии AFP, что признаки прогресса после двух дней переговоров в Дохе были "иллюзией".
"Мы сталкиваемся не со сделкой или реальными переговорами, а навязыванием американского диктата", - сказал он.
Напомним, что по информации The New York Times, Иран, скорее всего, отложит "ответный удар" по Израилю после того, как в Тегеране был ликвидирован лидер ХАМАС Исмаил Хания. Это связано с переговорами по прекращению огня в Газе.
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