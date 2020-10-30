Нетаньяху і Трюдо закликали посилити боротьбу з тероризмом після атак у Франції

Фото: місце нападу в Ніцці (t me stormdaily)

Прем'єр-міністри Ізраїлю і Канади Біньямін Нетаньяху і Джастін Трюдо закликали світову спільноту посилити боротьбу з тероризмом на тлі терактів у Франції. В результаті нападів у Франції загинули три людини.

Про це Нетаньяху і Трюдо написали в Twitter.

Нетаньяху заявив, що Ізраїль шокований і засуджує жорстокий напад у соборі Нотр-Дам в Ніцці.

"Всі цивілізовані народи повинні бути повністю солідарні з Францією в боротьбі з тероризмом. Не може бути виправдання або двозначності", - написав прем'єр Ізраїлю.

Israel unites in shock and condemnation of the atrocious attack at the Notre-Dame Собор in Nice. All civilized peoples must stand in full solidarity with France against the scourge of terrorism. There can be no justification or equivocation. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 29, 2020

Також солідарність з Францією після терактів висловив Трюдо.

"Жахливі новини із Ніцци, де терористичний акт в церкві забрав кілька життів. Наші думки з близькими жертв. Ми солідарні з французьким народом проти насильства і засуджуємо ці невиправдані дії, яким немає місця в нашому суспільстві", - наголосив канадський прем'єр.

Devastating news from Nice, where a terrorist attack at a church claimed several lives. Our thoughts are with the loved ones of the victims. We stand in solidarity with the French people against violence and denounce these unjustifiable acts, which have no place in our society. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 29, 2020

Нагадаємо, вчора у Франції відбулася низка нападів. Під час першої атаки в церкві Нотр-Дам в Ніцці чоловік арабської зовнішності вбив трьох осіб.

Пізніше відбулося ще одне напад на поліцейських в Ніцці. Нападника застрелили.

Крім того, в Ліоні затримали чоловіка з ножем, який планував напад на громадян у трамваї.

Як повідомляло РБК-Україна, після терактів у Франції оголошено максимальний рівень терористичної загрози.