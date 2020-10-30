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Нетаньяху і Трюдо закликали посилити боротьбу з тероризмом після атак у Франції

П'ятниця 30 жовтня 2020 08:37
Нетаньяху і Трюдо закликали посилити боротьбу з тероризмом після атак у Франції
Фото: місце нападу в Ніцці (t me stormdaily)
Автор: Игорь Литвиненко

Прем'єр-міністри Ізраїлю і Канади Біньямін Нетаньяху і Джастін Трюдо закликали світову спільноту посилити боротьбу з тероризмом на тлі терактів у Франції. В результаті нападів у Франції загинули три людини.

Про це Нетаньяху і Трюдо написали в Twitter.

Нетаньяху заявив, що Ізраїль шокований і засуджує жорстокий напад у соборі Нотр-Дам в Ніцці.

"Всі цивілізовані народи повинні бути повністю солідарні з Францією в боротьбі з тероризмом. Не може бути виправдання або двозначності", - написав прем'єр Ізраїлю.

Також солідарність з Францією після терактів висловив Трюдо.

"Жахливі новини із Ніцци, де терористичний акт в церкві забрав кілька життів. Наші думки з близькими жертв. Ми солідарні з французьким народом проти насильства і засуджуємо ці невиправдані дії, яким немає місця в нашому суспільстві", - наголосив канадський прем'єр.

Нагадаємо, вчора у Франції відбулася низка нападів. Під час першої атаки в церкві Нотр-Дам в Ніцці чоловік арабської зовнішності вбив трьох осіб.

Пізніше відбулося ще одне напад на поліцейських в Ніцці. Нападника застрелили.

Крім того, в Ліоні затримали чоловіка з ножем, який планував напад на громадян у трамваї.

Як повідомляло РБК-Україна, після терактів у Франції оголошено максимальний рівень терористичної загрози.

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Новини України Суспільство НетаньяхуДжастин ТрюдоТеракт

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