Нетаньяху здав аналізи на коронавірус

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і його оточення здали аналізи на коронавірус. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на прес-службу ізраїльського прем'єр-міністра.

Підкреслюється, що в жодного з тих, хто пройшов перевірку, до проведення тесту не було ніяких симптомів захворювання.

"Відповідно до вказівок заступника генерального директора з питань безпеки та НС у міністерстві глави уряду були проведені аналізи на наявність коронавірусу у безпосереднього оточення прем'єр-міністра, а також самого прем'єр-міністра", - відзначили в прес-службі.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що зробив тест на виявлення коронавірусу ввечері 13 березня. Він зазначав, що результати тесту повинні бути через день-два. Президент США зазначив, що у нього немає симптомів захворювання і його температура не підвищена.

При цьому, за словами особистого лікаря Трампа Шона Конлі, тест глави Білого дому на коронавірус показав негативний результат.

Як писало РБК-Україна, Нетаньяху пропонує створення національного уряду надзвичайного стану через пандемію коронавірусу.

Так, глава уряду запропонував лідеру партії "Кахоль-Лаван" Бені Ганцу два варіанти управління країною у період епідемії коронавірусу: створити на півроку національний уряд надзвичайного стану або сформувати постійний уряд національної єдності з ротацією, при якій він буде прем'єр-міністром перші два роки, а Ганц - наступні два роки.