Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанами

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп підписав документ про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанами

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 25 березня, визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Про це йдеться у підписаному американським лідером указі, передає Аljazeera.

Трамп підписав відповідний указ на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Напередодні віце-президент США Майкл Пенс заявив, що Трамп в найближчі пару годин офіційно визнає суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Нагадаємо, на цьому тижні Трамп заявив, що США мають намір визнати суверенітет Ізраїлю над Голанами. Зокрема, він зазначив, що через 52 роки після Шестиденної війни настав час визнати ізраїльський суверенітет над цією територією. Він також пояснив, що це рішення має стратегічне значення для безпеки Ізраїлю.

Відзначимо, до 1967 року Голанські висоти були частиною Сирії, але в ході Шестиденної війни Ізраїль взяв дві третини висот під свій контроль.

Ізраїльська сторона наполегливо доводить, що Голани з давніх пір належали до єврейського народу, а передача цієї території Сирії у 1923 році була незаконною. Зокрема, згідно з мандатом Ліги Націй Голани відводилися Великобританії, яка повинна була сприяти створення "єврейського національного осередку". Крім того, з військової точки зору природний рельєф Голан ідеальний для забезпечення безпеки Ізраїлю на східних рубежах.