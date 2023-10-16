Нетаньяху провел переговоры с Путиным

В ведомстве пока не раскрывают подробностей переговоров Путина и Нетаньяху

Скандальные заявления главы Кремля

Стоит заметить, что российский диктатор Владимир Путин неоднократно критиковал Израиль за операцию против боевиков ХАМАС.

В частности, он рассказывал о "занятии Израилем исконно палестинской земли", предлагал создать государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

Также диктатор цинично призывал стороны к прекращению огня, чтобы "минимизировать жертвы среди гражданского населения".

В ответ боевики ХАМАС благодарили главу Кремля "за такую позицию".

Нападение ХАМАС на Израиль

Напомним, 7 октября ХАМАС вторгся на территорию Израиля, убивал и похищал мирных жителей. Видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

В одном из населенных пунктов Израиля они убили около 40 младенцев и детей.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАСа, в рамках которой по Сектору Газа был нанесен ряд ракетных ударов.