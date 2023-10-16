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Нетаньяху провел переговоры с Путиным

Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня, 16 октября, провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сказано в заявлении канцелярии главы израильского правительства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В ведомстве пока не раскрывают подробностей переговоров Путина и Нетаньяху

Скандальные заявления главы Кремля

Стоит заметить, что российский диктатор Владимир Путин неоднократно критиковал Израиль за операцию против боевиков ХАМАС.

В частности, он рассказывал о "занятии Израилем исконно палестинской земли", предлагал создать государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. 

Также диктатор цинично призывал стороны к прекращению огня, чтобы "минимизировать жертвы среди гражданского населения". 

В ответ боевики ХАМАС благодарили главу Кремля "за такую позицию". 

Нападение ХАМАС на Израиль

Напомним, 7 октября ХАМАС вторгся на территорию Израиля, убивал и похищал мирных жителей. Видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях. 

В одном из населенных пунктов Израиля они убили около 40 младенцев и детей.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАСа, в рамках которой по Сектору Газа был нанесен ряд ракетных ударов. 

 

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Владимир ПутинНетаньяхуХАМАСРоссийская ФедерацияИзраильПалестина