Нетаньяху програв вибори до Кнесету, підраховано майже всі голоси

Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

Вибори в Ізраїлі виграли опоненти Нетаньяху

В Ізраїлі оприлюднили результати підрахунку 99,9% голосів на парламентських виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що це неофіційні результати, так як до підсумків не включено п'ятнадцять виборчих дільниць, на яких були зафіксовані порушення. За результатами підрахунку зі 120 місць у Кнесеті 33 забирає "Кахоль Лаван", 31 - партія чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху "Лікуд". "Арабський спільний список" отримає 13 місць, ШАС - 9, НДІ - 8, "Яхадут А-Тора" - 8, "Яміна" - 7, "Авода-Гешер" - 6, "Мерец" - 5.

Загалом на виборах проголосували майже 4,5 млн виборців, електоральний бар'єр становить 144 тис. голосів. Також повідомляється, що 120 тис. виборців проголосували за партії, що не пройшли у Кнесет.

Центральна виборча комісія Ізраїлю ще розглядає окремі порушення. Зокрема, на одній ділянці зафіксовано спробу підробити бюлетені, ще кілька були закриті через заворушення.

У неділю президент Реувен Рівлін почне раунд консультацій для формування уряду, першим до нього прийде переможець виборів "Кахоль Лаван".

Нагадаємо, напередодні чинний прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав лідерів парламентських виборів опозиційний альянс "Кахоль Лаван" до формування уряду єдності. Проте переможці виборів скептично налаштовані на створення такої коаліції.