Нетаньяху попросить парламент надати йому імунітет від розслідувань

Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, якого звинувачують у корупції, повідомив, що він звернеться до Кнесету з проханням надати йому імунітет від переслідування по трьох справах, ініційованих генеральним прокурором країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нетаньяху заявив, що висунуті проти нього звинувачення були політично мотивовані, і він має право на захист парламенту.

Нагадаємо, раніше проти Нетаньяху висунули офіційні звинувачення в корупції. Ізраїльського прем'єра звинувачують у шахрайстві, зловживанні довірою і хабарництво, проте сам він заперечує їх і каже, що він є жертвою "полювання на відьом".

Крім того, він вважає висунуті проти нього звинувачення спробою державного перевороту.

Раніше юридичний радник уряду Ізраїлю Авихай Мандельблит направив в Кнесет обвинувальний висновок проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.