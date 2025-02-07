Нетаньяху представил в Вашингтоне условия, при которых война в Газе закончится

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Вашингтоне представил план прекращения войны в Газе, но прежде всего исламистская группировка ХАМАС должна отказаться от власти, а ее лидеры - покинуть регион. Другого пути, по мнению премьера, нет.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Ахіоѕ .

Если ХАМАС откажется от власти, а его лидеры уйдут в изгнание, это может открыть двери для следующего плана, который, возможно, будет включать так называемый "захват Газы" президентом США Дональдом Трампом, пишет издание.

Aхios, ссылаясь на источники, отмечает, что Нетаньяху хотел достичь взаимопонимания с Трампом и его командой по поводу того, как действовать дальше в реализации соглашения об условиях освобождения заложников и прекращении огня в Газе. В статье говорится, что израильский премьер хочет согласовать с США внесение некоторых изменений в соглашение. И с ним согласны советники Трампа.

Согласно действующему соглашению, после полного выполнения первого этапа соглашения в Газе останется 59 заложников. Из них уже подтверждена гибель 35 человек.

Нетаньяху сказал в Вашингтоне, что хочет продолжить первый этап операции после 42-дневного прекращения огня, чтобы освободить больше заложников. В обмен на них Израиль готов освободить больше палестинских заключенных. Речь идет, в частности, о террористах, отбывающих длительные или пожизненные сроки в израильских тюрьмах.

При этом премьер Израиля потребует, чтобы ХАМАС освободил оставшихся заложников, отказался от власти в Газе и согласился на то, что его главари, включая освобожденных из тюрем, отправятся в изгнание.

Высокопоставленные израильские чиновники утверждают, что ХАМАС согласился отказаться от гражданского контроля над Газой и передать ответственность за возобновление Палестинской администрации или независимому комитету. Однако группировка не будет отказываться от военной силы.

Соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС