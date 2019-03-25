Нетаньяху пообіцяв відповідь на обстріл з сектора Газа

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна відповість ХАМАС і терористам в секторі Газа на ракетний обстріл Ізраїлю. Про це повідомляє The Jesuralem Post.

Нетаньяху провів нараду з начальником Генштабу армії, главами антитерористичної спецслужби і Ради національної безпеки Ізраїлю. Після цього він заявив, що Ізраїль відповість на напад.

Крім того, Нетаньяху скорочує візит в США і повертається на батьківщину після інциденту. Після зустрічі з президентом Дональдом Трампом він вилетить в Ізраїль.

Нагадаємо, 25 березня в Ізраїлі постраждали шестеро людей в результаті ракетного обстрілу з сектора Газа. Під обстріл потрапило селище Мишмерет до південного-сходу від Нетанії. В результаті обстрілу пошкоджений житловий будинок, серед постраждалих четверо дорослих і двоє дітей.

Зазначимо, що за день до цього безпілотник армії оборони Ізраїлю завдав ударів по двох спостережних постах радикального палестинського руху ХАМАС у секторі Газа у відповідь на заворушення на кордоні палестинського приморського анклаву.