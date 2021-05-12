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Нетаньяху пообіцяв невідворотну відплату тим, хто "підніме руку" на Ізраїль

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Єрусалим, Середа 12 травня 2021 20:01
Нетаньяху пообіцяв невідворотну відплату тим, хто "підніме руку" на Ізраїль Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (flickr.com/israelipm)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху привітав ліквідацію командирів кібер-військ Хамасу. Він підкреслив, що кожного, хто підніме руку на громадян його країни, чекає невідворотна відплата.

Про цю заяву Нетаньяху повідомляє прес-служба прем'єр-міністра.

"Того, хто підніме на нас руку, чекає невідворотна відплата", - заявив Нетаньяху.

Він привітав ліквідацію ізраїльськими військовими високопоставлених командирів ХАМАС. Прес-служба ЦАХАЛ розповсюдила імена і фотографії вбитих в результаті авіаудару представників кібер-військ палестинського руху:

  • Самі Раджуан - очолював кібер-підрозділи ХАМАС;
  • Джумаа Тахла - один з провідних інженерів;
  • Басам Іса - бригадний генерал підрозділів ХАМАС в Газі;
  • Хазам Хатіб - один з провідних інженерів руху;
  • Уалід Шималі - відповідав за інфраструктуру ХАМАС;
  • Джамаль Забда-інженер.

Нагадаємо, раніше Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах угруповання ХАМАС в секторі Газа. В результаті знищено установку для запуску ракет, а також ліквідовано один із загонів.

Зазначимо, на цей час тривають масовані обстріли півдня Ізраїлю. Сигнали тривоги безперервно звучать в Ашдоді, Ашкелоні і населених пунктах біля сектора Газа.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц сьогодні заявив, що армія продовжить завдавати ударів до досягнення повної "тиші".

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