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В Ірані стався вибух на підводному човні, є жертви

Новини » Надзвичайні події    07.04.2019 - 03:53
В Ірані стався вибух на підводному човні, є жертви
Фото: підводний човен (Getty images)

Троє людей загинули внаслідок вибуху субмарини

В Ірані в порту міста Бендер-Аббас стався вибух на підводному човні, внаслідок якого загинули троє осіб. Як інформує РБК-Україна, про це влада країни повідомила телеканалу Sky News Arabia.

Відзначається що човен вибухнув в порту, в якому будують і ремонтують військові судна. Три члени екіпажу опинилися заблоковані під час ремонтних робіт на підводному човні. Вижити їм не вдалося.

На даний момент про причини вибуху не повідомляється. Розслідування триває.

Нагадаємо, 6 квітня, стався подвійний вибух в східному афганському місті Джалал-Абад, що призвело до загибелі 3 людей, ще 20 отримали поранення. Загиблими виявилися двоє жінок і дитина. Також серед поранених опинилися 8 бійців Сил безпеки Афганістану.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Сомалі в результаті вибуху загинули 10 осіб. Могадішо біля ресторану вибухнув автомобіль, в результаті чого загинуло не менше десяти людей, ще 16 осіб були госпіталізовані.

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