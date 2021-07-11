Нетаньяху покинув резиденцію прем'єр-міністра в Ізраїлі: жив з сім'єю 12 років
Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху покинув резиденцію прем'єр-міністра в Єрусалимі. Цей будинок Нетаньяху і його сім'я займали 12 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Представник сім'ї Нетаньяху підтвердив переїзд колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю, заявивши, що він і його сім'я покинули резиденцію після півночі в неділю.
Раніше на цьому тижні в резиденції були помічені рухомі вантажівки. Очевидно, це машини, що належать кортежу Нетаньяху як лідера опозиції.
Покинути резиденцію Нетаньяху зважився майже через місяць після того, як він був відсторонений від влади.
Відзначається, що в Ізраїлі немає закону, який чітко вказує, як швидко колишній прем'єр-міністр повинен покинути резиденцію.
Нагадаємо, в червні в Ізраїлі сформувався новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Нафталі Беннеттом.
Раніше повідомлялося, що в США привітали призначення нового уряду Ізраїлю. Джо Байден заявив, що радий співпрацювати з Беннеттом.