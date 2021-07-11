Нетаньяху покинув резиденцію прем'єр-міністра в Ізраїлі: жив з сім'єю 12 років

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху покинув резиденцію прем'єр-міністра в Єрусалимі. Цей будинок Нетаньяху і його сім'я займали 12 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Представник сім'ї Нетаньяху підтвердив переїзд колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю, заявивши, що він і його сім'я покинули резиденцію після півночі в неділю.

Раніше на цьому тижні в резиденції були помічені рухомі вантажівки. Очевидно, це машини, що належать кортежу Нетаньяху як лідера опозиції.

Покинути резиденцію Нетаньяху зважився майже через місяць після того, як він був відсторонений від влади.