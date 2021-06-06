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Нетаньяху відреагував на формування коаліції без його партії в Ізраїлі

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Ізраїль, Неділя 06 червня 2021 20:17
Нетаньяху відреагував на формування коаліції без його партії в Ізраїлі Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розкритикував формування нової коаліції. У новому уряді Ізраїлю не буде його партії.

Про це повідомляє Times of Israel.

Нетаньяху заявив, що в разі затвердження, коаліція стане результатом "найбільшої фальсифікації виборів" в історії Ізраїлю.

"Ми є свідками найбільших фальсифікацій на виборах в історії країни й, на мій погляд, історії демократії", - заявив політик.

Він виступив з різким звинуваченням на адресу своїх суперників і заявив про перспективу політичного насильства.

"Принцип повинен бути ясним і однаковим для всіх: підбурювання і насильство - а також підбурювання до насильства - завжди будуть поза рамками", - сказав Нетаньяху.

Нагадаємо, що в Ізраїлі завершили формування коаліції. Лідер ізраїльської партії " Яміна "Нафталі Беннетт і глава партії" Еш Атід " Яір Лапід сформували коаліцію і не включили в неї партію Нетаньяху.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі новим президентом обрали сина колишнього президента Хаїма Герцога.

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