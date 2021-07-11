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Нетаньяху покинул резиденцию премьер-министра в Израиле: жил с семьей 12 лет

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Израиль, Воскресенье 11 июля 2021 07:05
Нетаньяху покинул резиденцию премьер-министра в Израиле: жил с семьей 12 лет Фото: Биньямин Нетаниягу, бывший премьер-министр Израиля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул резиденцию премьер-министра в Иерусалиме. Этот дом Нетаньяху и его семья занимали 12 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Представитель семьи Нетаньяху подтвердил переезд бывшего премьер-министра Израиля, заявив, что он и его семья покинули резиденцию после полуночи в воскресенье.

Ранее на этой неделе в резиденции были замечены движущиеся грузовики. Очевидно, это машины, принадлежащие кортежу Нетаньяху как лидера оппозиции.

Покинуть резиденцию Нетаньяху решился почти через месяц после того, как он был отстранен от власти.

Отмечается, что в Израиле нет закона, который четко указывает, как быстро бывший премьер-министр должен покинуть резиденцию.

Напомним, в июне в Израиле сформировалось новое правительство во главе с премьер-министром Нафтали Беннеттом.

Ранее сообщалось, что в США поприветствовали назначение нового правительства Израиля. Джо Байден заявил, что рад сотрудничать с Беннеттом.

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