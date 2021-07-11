Нетаньяху покинул резиденцию премьер-министра в Израиле: жил с семьей 12 лет

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул резиденцию премьер-министра в Иерусалиме. Этот дом Нетаньяху и его семья занимали 12 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Представитель семьи Нетаньяху подтвердил переезд бывшего премьер-министра Израиля, заявив, что он и его семья покинули резиденцию после полуночи в воскресенье.

Ранее на этой неделе в резиденции были замечены движущиеся грузовики. Очевидно, это машины, принадлежащие кортежу Нетаньяху как лидера оппозиции.

Покинуть резиденцию Нетаньяху решился почти через месяц после того, как он был отстранен от власти.