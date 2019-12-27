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Нетаньяху переміг у праймеріз партії "Лікуд"

Новини » Політика     27.12.2019 - 03:57
Нетаньяху переміг у праймеріз партії "Лікуд"
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна / Віталій Носач)

Прем'єр Ізраїлю збирається зі своєю партією перемогти на виборах у 2020 році

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху здобув перемогу на виборах лідера консервативної партії "Лікуд" на праймеріз, які відбулися в четвер, 26 грудня. Про це інформує державне радіо Ізраїлю Kan і агентство dpa.

За Нетаньяху проголосували 72,5% однопартійців. Ізраїльський прем'єр-міністр вже подякував однопартійцям за довіру і пообіцяв привести "Лікуд" до успіху на майбутніх других повторних виборах у Кнесет 2 березня 2020 року.

Раніше, згідно з опитуваннями, проведеними місцевими ЗМІ, очікувалося, що Нетаньяху отримає 71 відсоток голосів, а його єдиний претендент, колишній міністр освіти Гідеон Саар, отримає 28 відсотків.

Парламент Ізраїлю (Кнесет) був розпущений 12 грудня у зв'язку із закінченням строку, відведеного депутатам на формування урядової коаліції. Нетаньяху залишається главою перехідного уряду до моменту приведення до присяги нового кабміну.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху до кінця року покине чотири міністерські посади. На сьогодні крім Кабінету міністрів Нетаньяху очолює чотири міністерства: охорони здоров'я, соціального забезпечення, сільського господарства та у справах діаспори.

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