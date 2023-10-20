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У Нетаньяху подтвердили, что боевики ХАМАС отпустили двух заложниц

Пятница 20 октября 2023 22:39
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У Нетаньяху подтвердили, что боевики ХАМАС отпустили двух заложниц Фото: у Нетаньяху подтвердили, что боевики ХАМАС отпустили двух заложниц (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израиль подтверждает, что боевики ХАМАС отпустили двух заложниц Юдит и Натали Раанан. Сейчас их везут на встречу с родственниками.

Об этом сказано в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

У премьера уточняют, что заложниц удерживали с первого дня вторжения боевиков ХАМАС - 7 октября.

Израильский уполномоченный по делам заложников Галь Хирш вместе с представителями ЦАХАЛа и других силовых структур встретил женщин на границе с Сектором Газа.

В настоящее время их везут на ближайшую военную базу, где они встретятся со своими родственниками.

Реакция США

Президент США Джо Байден отметил, что такое освобождение заложниц - результат работы американских чиновников.

"Наши сограждане пережили ужасное испытание за последние 14 дней, и я очень рад, что вскоре они воссоединятся со своей семьей, которая была охвачена страхом. Эти люди и их семьи будут пользоваться полной поддержкой правительства США, пока они восстанавливаются и выздоравливают, и мы все должны уважать их частную жизнь в этот момент", - подчеркнул он.

Американский лидер также поблагодарил правительства Катара и Израиля за сотрудничество в вопросе освобождения граждан США из плена.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 20 октября, СМИ сообщали о том, что боевики ХАМАС освободили двух граждан США - мать и дочь - из плена.

Их якобы отпустили по "гуманитарным соображениям", поскольку у матери были проблемы со здоровьем.

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Нетаньяху ХАМАС Израиль Палестина Сектор Газа
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