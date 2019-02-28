Нетаньяху відкинув звинувачення у корупції

На думку прем'єр-міністра країни, проти нього йде "полювання на відьом"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе видеобращения отверг обвинения в коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нетаньяху в четверг отклонил в качестве политически мотивированной "охоты на ведьм" информацию о возможных уголовных обвинениях против него со стороны генерального прокурора Израиля Авихая Мандельблита.

"В этих утверждениях нет ничего", - сказал он в телевизионном заявлении, добавив, что "весь этот карточный домик рухнет".

Напомним, сегодня стало известно, что генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит намерен предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием по трем уголовным делам.

Это может повлиять на исход внеочередных парламентских выборов, которые состоится 9 апреля. Сейчас опросы общественного мнения говорят о почти равных позициях партий "Ликуд", которую возглавляет премьер, и оппозиционной партии "Синий и белый".

Ранее Нетаньяху заявлял, что не уйдет в отставку с должности, если генеральный прокурор примет рекомендации полиции об обвинении в коррупции до того, как будет рассмотрена позиция премьера по делу.