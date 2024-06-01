Нетаньяху о мирном плане по Газе: сначала уничтожение ХАМАС, затем прекращение огня

"Условия Израиля для прекращения войны не изменились: уничтожение военных и руководящих возможностей ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, что Газа больше не представляет угрозы Израилю", - написал Нетаньяху в Twitter.

Такое заявление Нетаньяху сделал после того, как президент США Джо Байден публично рассказал о предложенном Израилем плане прекращения войны в Секторе Газа, предусматривающем полное прекращение огня и вывод израильских войск из анклава.

"Согласно предложению, Израиль будет продолжать настаивать на соблюдении этих условий (речь об уничтожении ХАМАС - ред.) до установления постоянного прекращения огня. Мнение о том, что Израиль согласится на постоянное прекращение огня до того, как эти условия будут выполнены, неприемлемо", - подчеркнул израильский премьер.