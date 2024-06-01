UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нетаньяху про мирний план по Газі: спочатку знищення ХАМАС, потім припинення вогню

Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр Ізраїлю (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Ізраїль не погодиться на припинення вогню в Секторі Газа до поки не буде знищено терористичне угруповання ХАМАС.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Twitter.

"Умови Ізраїлю для припинення війни не змінилися: знищення військових і керівних можливостей ХАМАС, звільнення всіх заручників і забезпечення того, що Газа більше не становить загрози для Ізраїлю", - написав Нетаньяху в Twitter.

Таку заяву Нетаньяху зробив після того, як президент США Джо Байден публічно розповів про запропонований Ізраїлем план припинення війни в Секторі Газа, який передбачає повне припинення вогню та виведення ізраїльських військ з анклаву.

"Згідно з пропозицією, Ізраїль продовжуватиме наполягати на дотриманні цих умов (мова про знищення ХАМАС - ред.) до встановлення постійного припинення вогню. Думка про те, що Ізраїль погодиться на постійне припинення вогню до того, як ці умови будуть виконані, є неприйнятною", - наголосив ізраїльський прем'єр.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

У жовтні минулого року бойовики ХАМАС напали на ізраїльські населені пункти з території Сектору Газа. У відповідь на це Ізраїль почав масштабну наземну та повітряну кампанію проти бойовиків на території Сектору Газа.

Наразі під контролем армії Ізраїлю перебуває майже вся територія Сектору Газа, а друге за величиною місто Рафах - в облозі.

У п'ятницю, 31 травня, американський президент виступив зі зверненням, в якому розповів, що Ізраїль запропонував триетапний план завершення війни. На першому ж етапі, який повинен тривати 6 тижнів, Ізраїль готовий припинити бойові дії та вивести свої війська з Сектору Газа.

Байден закликав обидві сторони погодитися на цей план, а також наголосив, що ХАМАС вже не становить великої загрози для Ізраїлю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльХАМАССектор ГазаНетаньяху