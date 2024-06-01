Нетаньяху про мирний план по Газі: спочатку знищення ХАМАС, потім припинення вогню

"Умови Ізраїлю для припинення війни не змінилися: знищення військових і керівних можливостей ХАМАС, звільнення всіх заручників і забезпечення того, що Газа більше не становить загрози для Ізраїлю", - написав Нетаньяху в Twitter.

Таку заяву Нетаньяху зробив після того, як президент США Джо Байден публічно розповів про запропонований Ізраїлем план припинення війни в Секторі Газа, який передбачає повне припинення вогню та виведення ізраїльських військ з анклаву.

"Згідно з пропозицією, Ізраїль продовжуватиме наполягати на дотриманні цих умов (мова про знищення ХАМАС - ред.) до встановлення постійного припинення вогню. Думка про те, що Ізраїль погодиться на постійне припинення вогню до того, як ці умови будуть виконані, є неприйнятною", - наголосив ізраїльський прем'єр.