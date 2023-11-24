Нетаньяху намерен добиваться освобождения всех заложников ХАМАСа

"Я обращаюсь к вам, семьям, и к вам, гражданам Израиля: Мы намерены вернуть всех наших заложников. Это одна из целей войны, и мы привержены достижению всех целей войны", - заявил он.

Освобождение заложников и временное перемирие

24 ноября боевики ХАМАС отпустили первую группу заложников после начала четырехдневного перемирия с Израилем. Уже бывших пленников отправили к КПП "Рафах" на границе Сектора Газа с Египтом.

В частности, по договоренности ХАМАС отпустил 13 заложников - граждан Израиля. Матери и дети - были переданы сотрудникам Красного Креста.

Помимо этого, из плена ХАМАСА освободили 10 граждан Таиланда и одного гражданина Филиппин.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галлант заявлял, что перемирие с ХАМАСом будет коротким.

Детальнее о чем Израиль договорился с ХАМАСом и сколько еще продлится война - читайте в материале РБК-Украина.

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