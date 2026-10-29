Нетаньяху обвинил арабские партии Израиля в "краже" выборов

В "Ликуде" утверждают, что арабские партии якобы прибегали к подкупу избирателей, угрозам, насилию, фальсификациям и использованию запрещенного программного обеспечения для мобилизации избирателей.

Партия также обвинила эти политические силы в поддержке терроризма и стремлении уничтожить еврейское государство. "Ликуд" намерен передать собранные материалы полиции, службе внутренней безопасности "Шин-Бет" и Центральную избирательную комиссию Израиля.

Избирательная комиссия подтвердила, что рассматривает обращение партии. В то же время один из чиновников комиссии ранее отверг обвинения в фальсификациях.

Еще до голосования израильские СМИ сообщали, что "Ликуд" готовится оспаривать результаты выборов в случае неудачи Нетаньяху.

Как распределились голоса

По предварительным подсчетам после обработки 85% голосов, правый блок Нетаньяху получал 53 места из 120 в Кнессете. Оппозиционный блок во главе с партией "Яшар" бывшего начальника Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкота мог рассчитывать на 48 мандатов.

В то же время, арабские партии "Раам" и "Объединенный список" вместе получали 19 мест. Для формирования парламентского большинства необходим по меньшей мере 61 мандат.

Нетаньяху официально не объявил о победе, однако заявил, что его коалиция получила "решающее большинство" среди еврейских избирателей.

Издание пишет, что результаты голосования создали сложную ситуацию для обоих основных политических блоков. Оппозиции для формирования правительства может потребоваться поддержка арабских политических сил, в то время как сотрудничество с ними противоречит позициям части ее представителей.