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Нетаньяху собрал на экстренное заседание военно-политический Кабинет

Израиль, Воскресенье 15 июня 2025 00:56
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Нетаньяху собрал на экстренное заседание военно-политический Кабинет Фото: премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху собрал на внеплановое заседание военно-политический Кабинет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.

"Премьер-министр Беньямин Нетаньяху на заседании Кабинета безопасности, которое продолжается", - говорится в сообщении.

Военное столкновение между Израилем и Ираном

Из-за провала в переговорах по ядерной программе между США и Ираном, на Ближнем Востоке вспыхнула новая региональная война.

В ночь на 13 июня Израиль совершил масштабную воздушную атаку, нанеся удары по более чем 100 военным и ядерным объектам на территории Ирана.

В результате обстрела Тегерана были уничтожены 20 высокопоставленных иранских командиров и несколько ученых, связанных с ядерной программой.

В ответ Иран нанес ракетный удар по Израилю, выпустив 150 баллистических ракет. В Тель-Авиве и ряде других городов зафиксированы масштабные разрушения, есть десятки пострадавших среди гражданского населения.

Вооруженные силы обеих стран второй день подряд с перерывами обмениваются дроновыми и ракетными ударами.

Вечером 14 июня Иран снова начал массированную ракетную атаку по израильским территориям.

В результате атаки пострадал север страны, в частности города Тамра и Хайфа. Есть погибшие и пострадавшие среди местного населения.

После удара по Хайфе, три соседние с Израилем ближневосточные страны, закрыли воздушное пространство.

Президент Дональд Трамп заявил, что предоставил Ирану 60 дней на заключение ядерной сделки, но Тегеран не воспользовался возможностью, и поэтому начался обещанный военный ответ.

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