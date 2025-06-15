Нетаньяху собрал на экстренное заседание военно-политический Кабинет
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху собрал на внеплановое заседание военно-политический Кабинет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.
"Премьер-министр Беньямин Нетаньяху на заседании Кабинета безопасности, которое продолжается", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на продолжающемся заседании Кабинета безопасности. pic.twitter.com/nDTO7U4IkQ- Премьер-министр Израиля (@IsraeliPM) 14 июня 2025 года
Военное столкновение между Израилем и Ираном
Из-за провала в переговорах по ядерной программе между США и Ираном, на Ближнем Востоке вспыхнула новая региональная война.
В ночь на 13 июня Израиль совершил масштабную воздушную атаку, нанеся удары по более чем 100 военным и ядерным объектам на территории Ирана.
В результате обстрела Тегерана были уничтожены 20 высокопоставленных иранских командиров и несколько ученых, связанных с ядерной программой.
В ответ Иран нанес ракетный удар по Израилю, выпустив 150 баллистических ракет. В Тель-Авиве и ряде других городов зафиксированы масштабные разрушения, есть десятки пострадавших среди гражданского населения.
Вооруженные силы обеих стран второй день подряд с перерывами обмениваются дроновыми и ракетными ударами.
Вечером 14 июня Иран снова начал массированную ракетную атаку по израильским территориям.
В результате атаки пострадал север страны, в частности города Тамра и Хайфа. Есть погибшие и пострадавшие среди местного населения.
После удара по Хайфе, три соседние с Израилем ближневосточные страны, закрыли воздушное пространство.
Президент Дональд Трамп заявил, что предоставил Ирану 60 дней на заключение ядерной сделки, но Тегеран не воспользовался возможностью, и поэтому начался обещанный военный ответ.
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