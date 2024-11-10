Нетаньяху впервые признал, что пейджерные атаки на "Хезболлу" совершил Израиль

Согласно цитатам, которые попали в еврейские СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаньяху впервые признал, что за атаками на "Хезболлу" с использованием пейджеров и раций стоял Израиль. Соответствующее признание прозвучало в воскресенье, 10 ноября, на еженедельном заседании кабинета министров.

"Операция с использованием пейджеров и устранение (лидера "Хезболлы" Хасана - ред.) Насраллы были проведены, несмотря на противодействие высокопоставленных чиновников в оборонном ведомстве и ответственных за них лиц в политическом эшелоне", - заявил Нетаньяху.

The Times of Israel напоминает, что взрывы пейджеров произошли после почти года непрерывных ракетных атак на Израиль со стороны "Хезболлы", которые начались на следующий день после бойни, устроенной ХАМАС 7 октября 2023 года. Обстрелы в свою очередь привели к эвакуации около 60 тысяч жителей из северных городов Израиля на границе с Ливаном.