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Нетаньяху вперше визнав, що пейджерні атаки на "Хезболлу" здійснив Ізраїль

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У вересні масово вибухнули пейджери та рації членів терористичного угруповання "Хезболла". Ізраїльський прем'єр вперше визнав, що за цим стоїть Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Згідно з цитатами, які потрапили до єврейських ЗМІ, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху вперше визнав, що за атаками на "Хезболлу" з використанням пейджерів та рацій стояв Ізраїль. Відповідне зізнання пролунало у неділю, 10 листопада, на щотижневому засіданні кабінету міністрів.

"Операція з використанням пейджерів та усунення (лідера "Хезболли" Хасана - ред.) Насрали були проведені, незважаючи на протидію високопосадовців в оборонному відомстві та відповідальних за них осіб у політичному ешелоні", - заявив Нетаньяху.

The Times of Israel нагадує, що вибухи пейджерів відбулися після майже року безперервних ракетних атак на Ізраїль з боку "Хезболли", які почалися наступного дня після бійні, яку влаштували ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Обстріли, у свою чергу, призвели до евакуації близько 60 тисяч жителів із північних міст Ізраїлю на кордоні з Ліваном.

Видання також зазначає, що у своїй промові перед Каміном, Нетаньяху під фразою "незважаючи на протидію чиновників в оборонному відомстві" мав на увазі нещодавно звільненого міністра оборони Йоава Ґалланта.

Нагадаємо, що у зв'язку зі звільненням міністра в країні почалися протести місцевих жителів у місті Тель-Авів. Причиною стало те, що вони незадоволені таким рішенням.

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НетаньяхуІзраїльХезболла