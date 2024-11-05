В Израиле начались протесты после увольнения министра обороны

В Тель-Авиве местные жители вышли на протесты. Они остались недовольны увольнением министра обороны Йоава Галанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

К протестам призывают антиправительственные группы и семьи заложников, которые обвиняют премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что он играет в политику и подвергает опасности их близких.

Протестующие вышли на шоссе Аялон в Тель-Авиве, которое проходит через весь город, и заблокировали движение транспорта, а также разожгли костры в знак протеста против увольнения Галанта в разгар войны.

Увольнение Галанта

Напомним, сегодня, 5 ноября, Нетаньяху заявил об увольнении Галанта.

Он объяснил свое решение тем, что в течение последних нескольких месяцев его доверие к министру обороны "дало трещину".

При этом на место Галанта премьер принял решение назначить министра иностранных дел Исраэля Каца.

Стоит заметить, что Израиль продолжает вести войну с боевиками ХАМАС в Секторе Газа и с боевиками "Хезболлы" в Ливане. В частности, недавно началась израильская наземная операция в приграничной зоне Ливана.

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