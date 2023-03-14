Нетаньяху впервые обсудил оказание Израилем военной помощи Украине, - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые провел дискуссию по политике Израиля по военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

"На встрече обсуждался вариант предоставления военной помощи Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ней приняли участие министр обороны Йоав Галлант, министр иностранных дел Эли Коэн, глава Моссада Дэвид Барнеа, начальник штаба ЦАХАЛа Герцы Халеви, военный секретарь Нетаньяху Ави Хиль и другие.

"В сообщениях говорится, что никаких решений принято не было и обсуждение будет продолжено", - добавили в СМИ.