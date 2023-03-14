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Нетаньяху впервые обсудил оказание Израилем военной помощи Украине, - СМИ

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Израиль, Вторник 14 марта 2023 19:25
Нетаньяху впервые обсудил оказание Израилем военной помощи Украине, - СМИ Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые провел дискуссию по политике Израиля по военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"На встрече обсуждался вариант предоставления военной помощи Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ней приняли участие министр обороны Йоав Галлант, министр иностранных дел Эли Коэн, глава Моссада Дэвид Барнеа, начальник штаба ЦАХАЛа Герцы Халеви, военный секретарь Нетаньяху Ави Хиль и другие.

"В сообщениях говорится, что никаких решений принято не было и обсуждение будет продолжено", - добавили в СМИ.

Напомним, что визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Украину может состояться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Израиле рассматривается вопрос предоставления Украине "других видов помощи". Кроме гуманитарной, в том числе и военной.

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