Нетаньяху посетил военных на юге Израиля и заявил о начале "следующего этапа" войны

Нетаньяху посетил поселения Беэри и Кфар-Аза на юге Израиля. Премьер встретился с солдатами и прошелся по руинам домов в общинах, которые пострадали от ужасного нападения на прошлой неделе.

"Вы готовы к следующему этапу? Следующий этап приближается", - спросил премьер-министр у солдат.

Однако он не уточнил, что он имел в виду под "следующим этапом".

В то же время Министерство обороны Израиля заявило, что силы ЦАХАЛа готовятся к реализации широкого спектра оперативно-наступательных планов.

"В настоящее время силы ЦАХАЛа, опираясь на обширную материально-техническую базу и сотни тысяч призванных резервистов, готовятся к реализации широкого спектра оперативных наступательных планов, которые могут включать комбинированные и скоординированные удары с воздуха, моря и суши", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сухопутные войска ЦАХАЛа и Управление технологического и материально-технического обеспечения готовятся к расширению сферы боевых действий.

В частности, были созданы передовые центры материально-технического снабжения, позволяющие боевым подразделениям быстро получать необходимое оборудование.

"Батальоны и солдаты ЦАХАЛа развернуты по всей стране и повышают боевую готовность к следующим этапам войны с акцентом на значительные наземные операции", - говорится в сообщении Минобороны.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС из Сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

В течение недели стороны обмениваются ракетными ударами, а СМИ предполагают, что Израиль планирует проведение наземной операции.

При этом Израиль объявил о "состоянии войны" и обещал отомстить террористам ХАМАС. Вчера армия обороны Израиля призвала жителей сектора Газа эвакуироваться на юг. На это им дали день. ООН раскритиковала призывы Израиля. СМИ полагают, что предупреждение Израиля связано с планами проведения наземной операции.

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