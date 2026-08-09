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Нетаньяху отверг мирный план Трампа по Газе

19:30 09.08.2026 Вс
2 мин
Тель-Авив озвучил безапелляционное требование
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)

Израиль остается непоколебимым в вопросе разоружения группировки ХАМАС и исключает предложенную США мирную инициативу из 15 пунктов.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Почему Израиль отклонил план Трампа

Глава израильского правительства во время заседания кабинета министров подчеркнул, что его страна не принимает предложенный 15-пунктный документ.

По его словам, вывод израильских войск из Сектора Газа состоится только при реальном, а не формальном прекращении существования вооруженных формирований ХАМАС.

"Армия будет продолжать останавливать какие-либо угрозы в адрес наших военных и граждан", - заявил Нетаньяху, добавив, что сейчас обсуждает дальнейшие шаги с официальными лицами США.

Позиция ХАМАС по отношению к миру

Со своей стороны, группировка ХАМАС заявляет, что сдача тяжелого вооружения возможна только после полного прекращения израильской агрессии и полного вывода войск с территории Газы.

В то же время представители организации отмечают, что остаются верными мирным договоренностям, достигнутым в Каире.

Контекст переговоров

Инициативная группировка по мирному урегулированию была обнародована после заявлений о достижении согласия по безоружному статусу Газы.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал подготовку соглашения важным шагом к стабилизации региона, однако между сторонами остаются фундаментальные разногласия по поводу очередности выполнения условий.

Разоружение ХАМАС и план Трампа

Напомним, ранее мирная инициатива по разоружению сектора Газа уже активно обсуждалась на международном уровне.

Так, США заявили, что Совет мира готовит 15-пунктный план разоружения ХАМАС, который в Вашингтоне рассматривают как необходимое условие для восстановления и реконструкции территории после завершения боевых действий.

Позже Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. По этой инициативе следующим шагом после сдачи оружия должен был стать вывод израильских войск из региона.

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