Нетаньяху отверг мирный план Трампа по Газе

Израиль остается непоколебимым в вопросе разоружения группировки ХАМАС и исключает предложенную США мирную инициативу из 15 пунктов.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Глава израильского правительства во время заседания кабинета министров подчеркнул, что его страна не принимает предложенный 15-пунктный документ.
По его словам, вывод израильских войск из Сектора Газа состоится только при реальном, а не формальном прекращении существования вооруженных формирований ХАМАС.
"Армия будет продолжать останавливать какие-либо угрозы в адрес наших военных и граждан", - заявил Нетаньяху, добавив, что сейчас обсуждает дальнейшие шаги с официальными лицами США.
Со своей стороны, группировка ХАМАС заявляет, что сдача тяжелого вооружения возможна только после полного прекращения израильской агрессии и полного вывода войск с территории Газы.
В то же время представители организации отмечают, что остаются верными мирным договоренностям, достигнутым в Каире.
Инициативная группировка по мирному урегулированию была обнародована после заявлений о достижении согласия по безоружному статусу Газы.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал подготовку соглашения важным шагом к стабилизации региона, однако между сторонами остаются фундаментальные разногласия по поводу очередности выполнения условий.
Напомним, ранее мирная инициатива по разоружению сектора Газа уже активно обсуждалась на международном уровне.
Так, США заявили, что Совет мира готовит 15-пунктный план разоружения ХАМАС, который в Вашингтоне рассматривают как необходимое условие для восстановления и реконструкции территории после завершения боевых действий.
Позже Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. По этой инициативе следующим шагом после сдачи оружия должен был стать вывод израильских войск из региона.