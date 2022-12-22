ua ru
Пт, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нетаньяху сказал Путину, что Израиль глубоко озабочен из-за сближения РФ и Ирана

Новина українською →
Четверг 22 декабря 2022 23:39
Нетаньяху сказал Путину, что Израиль глубоко озабочен из-за сближения РФ и Ирана Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным выразил озабоченность по поводу сближения Москвы и Тегерана. Такие детали утреннего разговора 22 декабря стали известны уже вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.

Отмечается, что Нетаньяху в беседе с Путиным, которая была долгой и охватывала широкий круг вопросов, выразил "глубокую озабоченность" по поводу сближения РФ с Ираном, особенно в связи с тем, как это может отразиться на ситуации в Сирии.

Утром в четверг, 22 декабря, офис лидера "Ликуд" Биньямина Нетаньяху уведомил о его телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

В сообщении офиса лидера "Ликуд" говорится, что Путин поздравил Нетаньяху с победой на выборах и формированием правительства, и лидеры двух стран "обсудили ряд вопросов, главный из которых - война в Украине".

"Избранный премьер-министрНетаньяху сказал президенту Путину, что он надеется, что как можно скорее будет найден путь прекратить войну и страдания, которые она причиняет. Избранный премьер-министр Нетаньяху сказал президенту Путину, что он полон решимости предотвратить получение Ираном ядерного оружия и пресечь его попытки создать военную базу на нашей северной границе", - указывается в релизе.

Вечером в четверг, 22 декабря, офис Нетаньяху сообщил, что он позвонил действующему главе правительства Яиру Лапиду и проинформировал его о разговоре с Путиным.

Ранее сообщалось, что президент Израиля Ицхак Герцог недавно передал Нетаньяху мандат на формирование нового правительства.

Напомним, что в середине ноября Израиль атаковал ракетами крупную авиабазу Шайрат в сирийской провинции Хомс. В результате удара двое военных погибли, еще трое получили ранения.

До этого Израиль нанес авиаудар по колонне автомобилей на востоке Сирии, недалеко от Абу-Камала. В ней, вероятно, находилась контрабанда иранского оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Нетаньяху Российская Федерация Израиль Иран
NEWS
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
DAILY
Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции
Юлия Акимовакорреспондент Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции