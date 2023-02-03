Нетаньяху в разговоре с Макроном выразил готовность начать военную помощь Украине, - СМИ

Как отмечает издание, о таких планах Израиля в вопросе помощи Украине рассказал чиновник, знакомый с деталями беседы.

В издании добавляют, что Нетаньяху в разговоре с Макроном заверил в намерении Израиля "не заходить слишком далеко", чтобы не провоцировать Россию.

В канцелярии израильского премьер-министра отказались комментировать эту информацию.

"Я объяснил ему нашу политику (насчет военной помощи Украине - ред.). Он хорошо знает этот вопрос", - заявил Нетаньяху на брифинге после разговора с Макроном.

Также в The Times of Israel отмечают, что в ходе переговоров политики затронули тему возможного посредничества Израиля. Нетаньяху рассказал, что он не будет настаивать на такой роли, если его не попросят об этом Россия, Украина и США.