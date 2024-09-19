Нетаньяху раскритиковал правительство Британии за приостановку экспорта оружия Израилю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал Великобританию за приостановку лицензии на продажу оружия этой ближневосточной стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника изданию Daily Mail.
Нетаньяху отметил, что предыдущее британское правительство Риши Сунака четко поддержало Израиль, однако "нынешняя власть в Лондоне посылает неоднозначные сообщения".
"Они говорят, что Израиль имеет право защищаться, но они подрывают нашу способность воспользоваться этим правом. Они меняют позицию Великобритании касательно абсурдных обвинений прокурора МУС и блокируют продажу оружия путем блокирования продажи оружия Израилю, когда мы боремся против геноцидной террористической организации, которая совершила резню 7 октября", - сказал Нетаньяху.
В мае этого года главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил, что Суд добивается выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
В начале сентября Великобритания приостановила действие 30 лицензий на экспорт оружия Израилю. Причиной стало опасение Лондона, что ЦАХАЛ может использовать это оружие в Секторе Газа с нарушением международного права.
18 сентября экспорт оружия в Израиль приостановила Германия. Причиной стали судебные дела, в которых Берлин обвиняют в нарушении гуманитарного права за помощь Израилю.
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