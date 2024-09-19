Нетаньяху раскритиковал правительство Британии за приостановку экспорта оружия Израилю

Приостановка экспорта оружия в Израиль

В мае этого года главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил, что Суд добивается выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В начале сентября Великобритания приостановила действие 30 лицензий на экспорт оружия Израилю. Причиной стало опасение Лондона, что ЦАХАЛ может использовать это оружие в Секторе Газа с нарушением международного права.

18 сентября экспорт оружия в Израиль приостановила Германия. Причиной стали судебные дела, в которых Берлин обвиняют в нарушении гуманитарного права за помощь Израилю.

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