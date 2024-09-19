Нетаньяху раскритиковал правительство Британии за приостановку экспорта оружия Израилю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал Великобританию за приостановку лицензии на продажу оружия этой ближневосточной стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника изданию Daily Mail.

"Они говорят, что Израиль имеет право защищаться, но они подрывают нашу способность воспользоваться этим правом. Они меняют позицию Великобритании касательно абсурдных обвинений прокурора МУС и блокируют продажу оружия путем блокирования продажи оружия Израилю, когда мы боремся против геноцидной террористической организации, которая совершила резню 7 октября", - сказал Нетаньяху.

Нетаньяху отметил, что предыдущее британское правительство Риши Сунака четко поддержало Израиль, однако "нынешняя власть в Лондоне посылает неоднозначные сообщения".

Приостановка экспорта оружия в Израиль

В мае этого года главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил, что Суд добивается выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В начале сентября Великобритания приостановила действие 30 лицензий на экспорт оружия Израилю. Причиной стало опасение Лондона, что ЦАХАЛ может использовать это оружие в Секторе Газа с нарушением международного права.

18 сентября экспорт оружия в Израиль приостановила Германия. Причиной стали судебные дела, в которых Берлин обвиняют в нарушении гуманитарного права за помощь Израилю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.