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Нетаньяху раскритиковал правительство Британии за приостановку экспорта оружия Израилю

Четверг 19 сентября 2024 06:43
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Нетаньяху раскритиковал правительство Британии за приостановку экспорта оружия Израилю Фото: премьер-министр Израиля Бbньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал Великобританию за приостановку лицензии на продажу оружия этой ближневосточной стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника изданию Daily Mail.

Нетаньяху отметил, что предыдущее британское правительство Риши Сунака четко поддержало Израиль, однако "нынешняя власть в Лондоне посылает неоднозначные сообщения".

"Они говорят, что Израиль имеет право защищаться, но они подрывают нашу способность воспользоваться этим правом. Они меняют позицию Великобритании касательно абсурдных обвинений прокурора МУС и блокируют продажу оружия путем блокирования продажи оружия Израилю, когда мы боремся против геноцидной террористической организации, которая совершила резню 7 октября", - сказал Нетаньяху.

Приостановка экспорта оружия в Израиль

В мае этого года главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил, что Суд добивается выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В начале сентября Великобритания приостановила действие 30 лицензий на экспорт оружия Израилю. Причиной стало опасение Лондона, что ЦАХАЛ может использовать это оружие в Секторе Газа с нарушением международного права.

18 сентября экспорт оружия в Израиль приостановила Германия. Причиной стали судебные дела, в которых Берлин обвиняют в нарушении гуманитарного права за помощь Израилю.

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