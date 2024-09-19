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Нетаньягу розкритикував уряд Британії за призупинення експорту зброї Ізраїлю

Четвер 19 вересня 2024 06:43
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Нетаньягу розкритикував уряд Британії за призупинення експорту зброї Ізраїлю Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розкритикував Велику Британію за призупинення ліцензії на продаж зброї цій близькосхідній країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника виданню Daily Mail.

Нетаньягу зазначив, що попередній британський уряд Ріші Сунака чітко підтримав Ізраїль, натомість "нинішня влада у Лондоні надсилає неоднозначні повідомлення".

"Вони кажуть, що Ізраїль має право захищатися, але вони підривають нашу здатність скористатися цим правом. Вони змінюють позицію Великої Британії щодо абсурдних звинувачень прокурора МКС і блокують продаж зброї шляхом блокування продажу зброї Ізраїлю, коли ми боремося проти геноцидної терористичної організації, яка вчинила різанину 7 жовтня", - сказав Нетаньягу.

Призупинення експорту зброї Ізраїлю

У травні цього року головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив, що Суд добивається видачі ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара. Їх звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.

На початку вересня Велика Британія призупинила дію 30 ліцензій на експорт зброї Ізраїлю. Причиною стало побоювання Лондона, що ЦАХАЛ може використати цю зброю в Секторі Газа з порушенням міжнародного права.

18 вересня експорт зброї до Ізраїлю призупинила Німеччина. Причиною стали судові справи за звинуваченнями Берліна в порушенні гуманітарного права через допомогу Ізраїлю.

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