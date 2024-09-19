Нетаньягу розкритикував уряд Британії за призупинення експорту зброї Ізраїлю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника виданню Daily Mail.

"Вони кажуть, що Ізраїль має право захищатися, але вони підривають нашу здатність скористатися цим правом. Вони змінюють позицію Великої Британії щодо абсурдних звинувачень прокурора МКС і блокують продаж зброї шляхом блокування продажу зброї Ізраїлю, коли ми боремося проти геноцидної терористичної організації, яка вчинила різанину 7 жовтня", - сказав Нетаньягу.

Призупинення експорту зброї Ізраїлю

У травні цього року головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив, що Суд добивається видачі ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара. Їх звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.

На початку вересня Велика Британія призупинила дію 30 ліцензій на експорт зброї Ізраїлю. Причиною стало побоювання Лондона, що ЦАХАЛ може використати цю зброю в Секторі Газа з порушенням міжнародного права.

18 вересня експорт зброї до Ізраїлю призупинила Німеччина. Причиною стали судові справи за звинуваченнями Берліна в порушенні гуманітарного права через допомогу Ізраїлю.

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